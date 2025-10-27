SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STI TFL
Yelena Claudia

STI TFL

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 190%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
28 (82.35%)
Perte trades:
6 (17.65%)
Meilleure transaction:
104.75 USD
Pire transaction:
-237.77 USD
Bénéfice brut:
557.71 USD (55 756 pips)
Perte brute:
-294.70 USD (29 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (177.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
177.47 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
17 (50.00%)
Courts trades:
17 (50.00%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
7.74 USD
Bénéfice moyen:
19.92 USD
Perte moyenne:
-49.12 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-237.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-237.77 USD (1)
Croissance mensuelle:
-27.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
258.37 USD (53.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.11% (258.37 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 263
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.75 USD
Pire transaction: -238 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +177.47 USD
Perte consécutive maximale: -237.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
Exness-Real
2.57 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
2.77 × 104
HFMarketsSV-Live Server 5
2.99 × 69
Coinexx-Demo
4.00 × 1
RoboForex-ECN
6.67 × 3
Gold Trade Only

Minimum equity:

700 USD @ 0,01 /OP

1,400 USD @ 0,01 /OP = 2x OP

2,100 USD @ 0,01 /OP = 3x OP

2,800 USD @ 0,01 /OP = 4x OP

and so on

Trading Never MC and Consistant Profit

Aucun avis
2025.10.27 07:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.2% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
