- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
56 (82.35%)
亏损交易:
12 (17.65%)
最好交易:
130.75 USD
最差交易:
-29.28 USD
毛利:
1 187.95 USD (118 771 pips)
毛利亏损:
-76.98 USD (7 691 pips)
最大连续赢利:
15 (284.65 USD)
最大连续盈利:
344.38 USD (9)
夏普比率:
0.75
交易活动:
81.28%
最大入金加载:
0.87%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 天
采收率:
32.44
长期交易:
47 (69.12%)
短期交易:
21 (30.88%)
利润因子:
15.43
预期回报:
16.34 USD
平均利润:
21.21 USD
平均损失:
-6.42 USD
最大连续失误:
2 (-34.25 USD)
最大连续亏损:
-34.25 USD (2)
每月增长:
0.46%
年度预测:
5.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
34.25 USD (0.91%)
相对跌幅:
结余:
0.98% (34.25 USD)
净值:
26.92% (1 031.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|111K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.75 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +284.65 USD
最大连续亏损: -34.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 30 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Minimum Equity 2,000 USD
GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only
Target Profit 5 - 20% /month
Low Risk High Return
Buy @ Dip
Sell @ High
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
39%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
50
0%
68
82%
81%
15.43
16.34
USD
USD
27%
1:500