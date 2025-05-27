SignauxSections
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
38 (92.68%)
Perte trades:
3 (7.32%)
Meilleure transaction:
104.17 USD
Pire transaction:
-43.81 USD
Bénéfice brut:
572.51 USD (57 233 pips)
Perte brute:
-49.79 USD (4 972 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (273.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
273.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
75.93%
Charge de dépôt maximale:
0.43%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
10.56
Longs trades:
18 (43.90%)
Courts trades:
23 (56.10%)
Facteur de profit:
11.50
Rendement attendu:
12.75 USD
Bénéfice moyen:
15.07 USD
Perte moyenne:
-16.60 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-49.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.13%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
49.52 USD (0.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.75% (49.52 USD)
Par fonds propres:
9.13% (622.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 39
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 521
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 52K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.17 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +273.26 USD
Perte consécutive maximale: -49.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

Aucun avis
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.27 07:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CT STI 10 Percent Club
100 USD par mois
8%
0
0
USD
6.8K
USD
18
63%
41
92%
76%
11.49
12.75
USD
9%
1:500
