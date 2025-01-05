SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GFA DS
Yelena Claudia

GFA DS

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 39%
XMGlobal-Real 30
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
56 (82.35%)
Negociações com perda:
12 (17.65%)
Melhor negociação:
130.75 USD
Pior negociação:
-29.28 USD
Lucro bruto:
1 187.95 USD (118 771 pips)
Perda bruta:
-76.98 USD (7 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (284.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
344.38 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
81.28%
Depósito máximo carregado:
0.87%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
32.44
Negociações longas:
47 (69.12%)
Negociações curtas:
21 (30.88%)
Fator de lucro:
15.43
Valor esperado:
16.34 USD
Lucro médio:
21.21 USD
Perda média:
-6.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-34.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.25 USD (2)
Crescimento mensal:
0.46%
Previsão anual:
5.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
34.25 USD (0.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (34.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.92% (1 031.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 111K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.75 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +284.65 USD
Máxima perda consecutiva: -34.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Minimum Equity 2,000 USD

GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Buy @ Dip

Sell @ High

Sem comentários
2025.12.25 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 14:03
Share of trading days is too low
2025.05.08 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Share of trading days is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GFA DS
100 USD por mês
39%
0
0
USD
2.6K
USD
50
0%
68
82%
81%
15.43
16.34
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.