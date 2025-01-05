- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
56 (82.35%)
Negociações com perda:
12 (17.65%)
Melhor negociação:
130.75 USD
Pior negociação:
-29.28 USD
Lucro bruto:
1 187.95 USD (118 771 pips)
Perda bruta:
-76.98 USD (7 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (284.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
344.38 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
81.28%
Depósito máximo carregado:
0.87%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
32.44
Negociações longas:
47 (69.12%)
Negociações curtas:
21 (30.88%)
Fator de lucro:
15.43
Valor esperado:
16.34 USD
Lucro médio:
21.21 USD
Perda média:
-6.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-34.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.25 USD (2)
Crescimento mensal:
0.46%
Previsão anual:
5.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
34.25 USD (0.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (34.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.92% (1 031.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|111K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +130.75 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +284.65 USD
Máxima perda consecutiva: -34.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Minimum Equity 2,000 USD
GOLD XAUUSD Semi Swing Trade Only
Target Profit 5 - 20% /month
Low Risk High Return
Buy @ Dip
Sell @ High
