Trades:
255
Bénéfice trades:
220 (86.27%)
Perte trades:
35 (13.73%)
Meilleure transaction:
183.80 USD
Pire transaction:
-20.03 USD
Bénéfice brut:
3 448.68 USD (7 559 835 pips)
Perte brute:
-131.49 USD (136 358 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (450.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
450.85 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.69
Activité de trading:
92.14%
Charge de dépôt maximale:
1.24%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
149.49
Longs trades:
194 (76.08%)
Courts trades:
61 (23.92%)
Facteur de profit:
26.23
Rendement attendu:
13.01 USD
Bénéfice moyen:
15.68 USD
Perte moyenne:
-3.76 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.84%
Prévision annuelle:
83.02%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.19 USD (0.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.29% (6.02 USD)
Par fonds propres:
17.06% (1 394.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|219
|BTCUSD
|34
|USDCAD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|2.6K
|BTCUSD
|716
|USDCAD
|-2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|260K
|BTCUSD
|7.2M
|USDCAD
|-257
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +183.80 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +450.85 USD
Perte consécutive maximale: -11.79 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 21" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
Aucun avis
