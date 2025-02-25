SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
255
Bénéfice trades:
220 (86.27%)
Perte trades:
35 (13.73%)
Meilleure transaction:
183.80 USD
Pire transaction:
-20.03 USD
Bénéfice brut:
3 448.68 USD (7 559 835 pips)
Perte brute:
-131.49 USD (136 358 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (450.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
450.85 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.69
Activité de trading:
92.14%
Charge de dépôt maximale:
1.24%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
149.49
Longs trades:
194 (76.08%)
Courts trades:
61 (23.92%)
Facteur de profit:
26.23
Rendement attendu:
13.01 USD
Bénéfice moyen:
15.68 USD
Perte moyenne:
-3.76 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.84%
Prévision annuelle:
83.02%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.19 USD (0.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.29% (6.02 USD)
Par fonds propres:
17.06% (1 394.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 219
BTCUSD 34
USDCAD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 2.6K
BTCUSD 716
USDCAD -2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 260K
BTCUSD 7.2M
USDCAD -257
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +183.80 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +450.85 USD
Perte consécutive maximale: -11.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 21" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

Aucun avis
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.10 23:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 10:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 10:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 10:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.25 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.25 10:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TradeVesting 01
100 USD par mois
53%
0
0
USD
8.2K
USD
31
5%
255
86%
92%
26.22
13.01
USD
17%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.