SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STI PRO Index
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
XMGlobal-Real 46
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
93 (86.91%)
Perte trades:
14 (13.08%)
Meilleure transaction:
88.03 USD
Pire transaction:
-20.26 USD
Bénéfice brut:
1 447.48 USD (307 358 pips)
Perte brute:
-82.67 USD (8 260 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (606.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
606.27 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.87
Activité de trading:
68.21%
Charge de dépôt maximale:
1.63%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
58.93
Longs trades:
81 (75.70%)
Courts trades:
26 (24.30%)
Facteur de profit:
17.51
Rendement attendu:
12.76 USD
Bénéfice moyen:
15.56 USD
Perte moyenne:
-5.91 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-9.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.59%
Prévision annuelle:
104.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23.16 USD (1.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.98% (23.16 USD)
Par fonds propres:
29.42% (535.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 106
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.3K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 135K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.03 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +606.27 USD
Perte consécutive maximale: -9.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 46" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


Aucun avis
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.01 16:29
Share of trading days is too low
2025.03.21 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.10 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.27 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 14:16
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.31 16:56
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STI PRO Index
100 USD par mois
92%
0
0
USD
1.7K
USD
38
0%
107
86%
68%
17.50
12.76
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.