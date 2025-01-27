SignauxSections
GFA HRT
Yelena Claudia

GFA HRT

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
61 (83.56%)
Perte trades:
12 (16.44%)
Meilleure transaction:
460.60 USD
Pire transaction:
-603.67 USD
Bénéfice brut:
1 476.43 USD (147 603 pips)
Perte brute:
-664.29 USD (66 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (179.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
460.77 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
95.61%
Charge de dépôt maximale:
2.29%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
54 (73.97%)
Courts trades:
19 (26.03%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
11.13 USD
Bénéfice moyen:
24.20 USD
Perte moyenne:
-55.36 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-603.67 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.46%
Prévision annuelle:
7.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
603.67 USD (26.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.67% (603.67 USD)
Par fonds propres:
34.54% (568.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 812
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +460.60 USD
Pire transaction: -604 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +179.68 USD
Perte consécutive maximale: -24.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Minimum Equity 1,000 USD

Lot 0,01 only

Target Profit 5% - 20% /month

Semi Swing Gold Trade Only

Low Risk Medium Reward


Aucun avis
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 09:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 18:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 00:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 14:43
Share of trading days is too low
2025.03.11 14:38
Share of days for 80% of growth is too low
