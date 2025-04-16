Devises / GENC
GENC: Gencor Industries Inc
15.12 USD 0.13 (0.85%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GENC a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.86 et à un maximum de 15.26.
Suivez la dynamique Gencor Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Gencor: Upgrading To Buy On Improving Sales & Earnings Performance (NYSE:GENC)
- Gencor Industries: Overlooked And Grossly Undervalued With Fortress Balance Sheet (GENC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Morgan Stanley, PepsiCo, Comcast and Gencor
- Gencor Stock Gains Following Q2 Earnings Amid Revenue Decline
- Gencor Releases Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results
- Gencor Industries gets NYSE American extension to file delinquent reports
- Gencor: Ultra Cheap Valuation To Force A Long-Term Bottom Shortly (NYSE:GENC)
Range quotidien
14.86 15.26
Range Annuel
10.80 22.82
- Clôture Précédente
- 15.25
- Ouverture
- 15.09
- Bid
- 15.12
- Ask
- 15.42
- Plus Bas
- 14.86
- Plus Haut
- 15.26
- Volume
- 144
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- -4.91%
- Changement à 6 Mois
- 27.92%
- Changement Annuel
- -24.96%
