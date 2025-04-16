Währungen / GENC
GENC: Gencor Industries Inc
15.25 USD 0.49 (3.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GENC hat sich für heute um 3.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.80 bis zu einem Hoch von 15.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gencor Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GENC News
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Gencor: Upgrading To Buy On Improving Sales & Earnings Performance (NYSE:GENC)
- Gencor Industries: Overlooked And Grossly Undervalued With Fortress Balance Sheet (GENC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Morgan Stanley, PepsiCo, Comcast and Gencor
- Gencor Stock Gains Following Q2 Earnings Amid Revenue Decline
- Gencor Releases Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results
- Gencor Industries gets NYSE American extension to file delinquent reports
- Gencor: Ultra Cheap Valuation To Force A Long-Term Bottom Shortly (NYSE:GENC)
Tagesspanne
14.80 15.33
Jahresspanne
10.80 22.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.76
- Eröffnung
- 15.01
- Bid
- 15.25
- Ask
- 15.55
- Tief
- 14.80
- Hoch
- 15.33
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 3.32%
- Monatsänderung
- -4.09%
- 6-Monatsänderung
- 29.02%
- Jahresänderung
- -24.32%
