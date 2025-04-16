货币 / GENC
GENC: Gencor Industries Inc
14.80 USD 0.19 (1.27%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GENC汇率已更改-1.27%。当日，交易品种以低点14.76和高点15.47进行交易。
关注Gencor Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GENC新闻
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Gencor: Upgrading To Buy On Improving Sales & Earnings Performance (NYSE:GENC)
- Gencor Industries: Overlooked And Grossly Undervalued With Fortress Balance Sheet (GENC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Morgan Stanley, PepsiCo, Comcast and Gencor
- Gencor Stock Gains Following Q2 Earnings Amid Revenue Decline
- Gencor Releases Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results
- Gencor Industries gets NYSE American extension to file delinquent reports
- Gencor: Ultra Cheap Valuation To Force A Long-Term Bottom Shortly (NYSE:GENC)
日范围
14.76 15.47
年范围
10.80 22.82
- 前一天收盘价
- 14.99
- 开盘价
- 15.05
- 卖价
- 14.80
- 买价
- 15.10
- 最低价
- 14.76
- 最高价
- 15.47
- 交易量
- 28
- 日变化
- -1.27%
- 月变化
- -6.92%
- 6个月变化
- 25.21%
- 年变化
- -26.55%
