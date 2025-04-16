Валюты / GENC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GENC: Gencor Industries Inc
14.99 USD 0.22 (1.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GENC за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.66, а максимальная — 15.37.
Следите за динамикой Gencor Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GENC
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Gencor: Upgrading To Buy On Improving Sales & Earnings Performance (NYSE:GENC)
- Gencor Industries: Overlooked And Grossly Undervalued With Fortress Balance Sheet (GENC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Morgan Stanley, PepsiCo, Comcast and Gencor
- Gencor Stock Gains Following Q2 Earnings Amid Revenue Decline
- Gencor Releases Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results
- Gencor Industries gets NYSE American extension to file delinquent reports
- Gencor: Ultra Cheap Valuation To Force A Long-Term Bottom Shortly (NYSE:GENC)
Дневной диапазон
14.66 15.37
Годовой диапазон
10.80 22.82
- Предыдущее закрытие
- 15.21
- Open
- 15.19
- Bid
- 14.99
- Ask
- 15.29
- Low
- 14.66
- High
- 15.37
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -5.72%
- 6-месячное изменение
- 26.82%
- Годовое изменение
- -25.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.