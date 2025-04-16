КотировкиРазделы
GENC: Gencor Industries Inc

14.99 USD 0.22 (1.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GENC за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.66, а максимальная — 15.37.

Следите за динамикой Gencor Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.66 15.37
Годовой диапазон
10.80 22.82
Предыдущее закрытие
15.21
Open
15.19
Bid
14.99
Ask
15.29
Low
14.66
High
15.37
Объем
83
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
-5.72%
6-месячное изменение
26.82%
Годовое изменение
-25.61%
