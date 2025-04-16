QuotazioniSezioni
Valute / GENC
GENC: Gencor Industries Inc

15.12 USD 0.13 (0.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GENC ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.86 e ad un massimo di 15.26.

Segui le dinamiche di Gencor Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.86 15.26
Intervallo Annuale
10.80 22.82
Chiusura Precedente
15.25
Apertura
15.09
Bid
15.12
Ask
15.42
Minimo
14.86
Massimo
15.26
Volume
144
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
-4.91%
Variazione Semestrale
27.92%
Variazione Annuale
-24.96%
