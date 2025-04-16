Valute / GENC
GENC: Gencor Industries Inc
15.12 USD 0.13 (0.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GENC ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.86 e ad un massimo di 15.26.
Segui le dinamiche di Gencor Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.86 15.26
Intervallo Annuale
10.80 22.82
- Chiusura Precedente
- 15.25
- Apertura
- 15.09
- Bid
- 15.12
- Ask
- 15.42
- Minimo
- 14.86
- Massimo
- 15.26
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- -4.91%
- Variazione Semestrale
- 27.92%
- Variazione Annuale
- -24.96%
21 settembre, domenica