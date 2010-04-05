ALTQRv02

Добрый день, Уважаемые трейдеры и инвесторы. 

Вашему вниманию, советник основанный на мартингейле со встроенными индикаторами по RSI и ATR. Индикатор RSI может изменяться, тогда как ATR - нет. Советник использует динамический шаг, привязанный к показателям индикатора ATR, следовательно, с ростом волатильности, автоматически растет шаг и наоборот. Советник имеет уже подсчитанный коэффициент умножения лота в 1.45 и не требует корректировки, но в случае возникновения необходимости, это можно исправить. Алгоритм был протестирован по основным валютным парам с 2019 по 2022 и не имел сильных просадок. Допускается использование нескольких валютных пар ( по нашим оценкам около 4).


Советник используется на основных долларовых парах : EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. 

Рекомендованный Тайм : Н1.

Рекомендованный аккаунт : 10 000 $ либо эквивалент в центах. 

Рекомендуемый лот : 0.01.

Рекомендованное кр.плечо : 1к300; 1к500.


