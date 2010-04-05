ServerAllert Sergei Melnikov Utilitaires

Доброго времени суток уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры! Вашему вниманию утилита, которая следит за тем, есть ли связь с сервером у торговой платформы и если нет - посылается 1 или несколько сигналов в зависимости от того что вам нужно - Алерт, уведомление на телефон или уведомление на почту. Напоминаю, что прежде чем включить советник нужно настроить необходимые данные в сервис - настройки - Push или Почта. Советник построен по таймеру, а не по тику, поэтому вы не зависите от поступающих