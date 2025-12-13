Forex Vitals Market Hours (MT5) — Boîtes de Range par Session + Tableau de Bord de Sessions en Direct (GRATUIT)

Le trading Forex est très différent selon le moment où vous tradez. Cet indicateur le rend visible en traçant directement sur votre graphique les boîtes de range Haut/Bas (High/Low) des 4 sessions majeures — Sydney, Tokyo, Londres, New York — pour que vous puissiez voir instantanément où le range de chaque session s’est formé et comment le prix s’est comporté pendant les chevauchements.

Ce que vous obtenez

Boîtes de range par session codées par couleur (High/Low pour chaque session)

Option boîtes remplies ou style propre contour uniquement

Marqueurs verticaux d’ouverture de session (idéal pour repérer les changements de momentum à l’ouverture)

Tableau de bord en direct sur le graphique affichant la session active (et les chevauchements comme Londres/NY )

Horaires compatibles DST (heure d’été/hiver) (Londres / New York / Sydney)

Alignement intelligent avec l’heure du broker (calcule automatiquement le décalage pour aligner correctement les sessions)

Horaires de session utilisés (heure locale)

Londres : 08:00–17:00 (DST)

New York : 08:00–17:00 (DST)

Sydney : 07:00–16:00 (DST)

Tokyo : 09:00–18:00

Timeframes

Conçu pour les graphiques intraday (M1–H1). (Les boîtes/verticales de session sont volontairement limitées aux timeframes intraday pour la clarté et les performances.)

Paramètres (Inputs)