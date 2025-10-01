Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA

Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO).

🆕 NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA

Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV, incluindo:

💹 Variações dos DIs

💰 Variação do Mini Índice (WIN)

💵 Variação do Mini Dólar (WDO)

🤖 Análise Quantitativa com Inteligência Artificial

Com o arquivo CSV exportado, você pode:

✅ Consultar LLMs de sua preferência (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.)

✅ Identificar padrões, correlações e divergências

✅ Criar estratégias automatizadas baseadas em dados históricos

✅ Integrar com sistemas de automação e robôs traders

💡 Exemplo de Prompt para IA (Pronto para Usar!):

Faça uma análise quantitativa completa do WIN usando os dados do CSV: 1. Calcule média, volatilidade e distribuição das variações 2. Analise momentum em 5, 10, 20 e 50 períodos 3. Identifique sequências anormais (>10 candles mesma direção) 4. Calcule correlação entre WIN e DIs 5. Detecte divergências técnicas 6. Avalie se está em zona de sobrecompra/sobrevenda Com base nisso, projete: - Próxima variação esperada do WIN (% específico) - Direção (alta/baixa) e intensidade (fraca/moderada/forte) - Confiança da previsão (baixa/média/alta) - 3 cenários possíveis com suas probabilidades - Principais fatores de risco - Recomendação: entrar comprado, vendido ou aguardar Use análise estatística rigorosa e apresente os números.

📥 Copie o prompt acima, carregue seu CSV na IA e receba análises detalhadas em segundos!

📊 Fundamento Econômico por Trás do Indicador

O conceito central do Radar DI se apoia na relação direta entre os juros futuros e o comportamento dos mercados de renda variável:

Queda na taxa DI: indica menor custo de capital, maior apetite ao risco e tendência de alta no índice.

O mini dólar acompanha fortemente o movimento dos juros: taxas mais altas valorizam o real frente ao dólar; taxas mais baixas tendem a desvalorizar o real.

🚀 Aplicação Prática no Trading

Com dados em tempo real, o Radar DI detecta mudanças na taxa de juros e apresenta essas informações diretamente no gráfico, permitindo ao trader:

Antecipar reversões no mini índice com base na dinâmica dos juros;

Ler a direção provável do dólar futuro com base no comportamento da curva DI;

Combinar análise técnica e leitura macroeconômica em uma só ferramenta;

🆕 Exportar dados históricos para análise externa e automação;

🆕 Integrar com IA para decisões baseadas em análise quantitativa avançada.

Com o Radar DI, o trader deixa de operar apenas com base em preço e passa a entender a lógica que impulsiona os movimentos do mercado: os juros moldam o sentimento dos investidores.

💡 Ideal para:

Day traders que operam mini índice e mini dólar;

Analistas que acompanham o DI Futuro, Selic e risco Brasil;

Traders que buscam tomar decisões fundamentadas e contextuais;

🆕 Desenvolvedores de estratégias automatizadas

🆕 Traders que utilizam IA para análise quantitativa

; 🆕 Quants e analistas quantitativos.

🎯 Casos de Uso da Exportação CSV:

📊 Backtesting avançado de estratégias com correlação WIN x DIs

🤖 Alimentar algoritmos de machine learning e IA

📈 Análise estatística em Python, R ou Excel

⚙️ Automação de trades baseada em padrões identificados

🔍 Pesquisa de mercado e estudos acadêmicos

💼 Relatórios personalizados para clientes e investidores

🔗 Outros Indicadores Recomendados:

