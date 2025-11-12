AUTHENTIC SIGNAL est un outil de prise de position avancé basé sur la logique de l’algorithme Authentic Bot, conçu pour détecter automatiquement les structures de marché clés (Supports et Résistances, Double Tops, Double Bottoms, Breakouts, Re-tests) et envoyer des alertes en temps réel via notifications MT5.

Idéal pour les traders techniques souhaitant recevoir des signaux structurés sans avoir à surveiller constamment leurs graphiques.





Fonctionnalités principales

-Détection automatique de scénarios de marché (Supports et Résistances, Double Tops, Breakouts, Re-entries, Continuations).

-Multi-timeframes (M5 / H1 / H4) pour validation croisée.

-Envoi instantané des signaux.

-Dessin automatique de zones de structure (necklines, zones de re-test).

-Protection anti-doublons de signaux (cooldown intelligent).

-Paramètres flexibles (tolerances, SL/TP fixes,etc.).

-Compatible avec tous les instruments (Forex, XAUUSD, indices, cryptos, etc.).





Comment l’utiliser





1️⃣ Glissez l’indicateur dans votre graphique MT5.

2️⃣ Recevez les signaux automatiquement dans l’onglet Expert.





Recommandations

-Utiliser sur des paires majeures ou XAUUSD.

-Ne pas utiliser cet indicateur comme système de trading autonome.

-Compatible MetaTrader 5 build 3800+.