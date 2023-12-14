RiskGuard Management
- Utilitaires
- MONTORIO MICHELE
- Version: 3.9
- Mise à jour: 12 septembre 2025
- Activations: 10
RiskGuard Management — Votre allié ultime pour un trading sans compromis.
- Lot Calculator — Calcul automatique de la taille de la position.
- Quantum — Risque automatique pour maximiser les profits et réduire les drawdowns.
- Automatic Journal — Inclus et téléchargeable gratuitement sur mon site.
- Automatic Screenshot — Deux captures d’écran : une à l’ouverture et une à la fermeture du trade.
- Partial Profit — Sorties partielles gérées intelligemment.
- Smartphone Trading — Passez des ordres depuis votre mobile, gérés automatiquement.
- Stop Loss & DD Block — Protection totale quotidienne du capital.
- Automatic Break-Even — Réduction du risque sans effort.
- Closing Time — Contrôle précis des horaires de trading.
- Automatic Spread — Placement correct des stop loss et take profit en temps réel.
Documentation détaillée en plusieurs langues et guides vidéo en italien et en anglais, disponibles sur mon site.
RiskGuard e Quantum sono davvero strumenti fantastici, inoltre Michele è sempre accogliente, pronto ad aiutare e a risolvere qualsiasi dubbio. Non si può chiedere di meglio! Provatelo ragazzi :)