BattleGrid EA

BattleGrid EA : déployez votre avantage stratégique sur la carte du marché

BattleGrid EA vous place dans une grille tactique, où les niveaux de prix sont vos objectifs. Gérez la pose d’ordres multi-niveaux, adaptez-vous en temps réel et capturez des micro-profits dans les zones de volatilité, tout en vous concentrant sur la stratégie globale.

Pourquoi BattleGrid EA l’emporte

  • Assaut en grille Place automatiquement des ordres d’achat et de vente à intervalles prédéfinis pour exploiter les retracements et les ruptures avec une précision chirurgicale.

  • Espacement adaptatif Ajuste dynamiquement la distance entre les ordres selon la volatilité en direct, vous maintenant dans une position optimale en marchés calmes ou chaotiques.

  • Gestion tactique des risques Stop-loss, take-profit et trailing-stop intégrés protègent votre capital comme une ligne de défense renforcée, verrouillant les gains et limitant les pertes.

  • Reconnaissance multi-cartes Surveille et trade simultanément sur plusieurs paires de devises et échelles de temps pour ne rater aucune opportunité.

  • Déploiement Plug-and-Play Installation en quelques minutes, configuration via paramètres intuitifs – aucun codage requis.

  • Fiabilité éprouvée Backtests et optimisations dans divers scénarios de marché pour une performance constante à faible drawdown.


