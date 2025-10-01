BattleGrid EA
- Uzman Danışmanlar
- Jason Edward Todt
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
BattleGrid EA: Piyasa Haritasında Stratejik Üstünlüğünüzü Konumlandırın
BattleGrid EA sizi taktiksel bir ızgaraya yerleştirir; burada fiyat seviyeleri hedeflerinizdir. Çok katmanlı emir yerleştirmeyi otomatikleştirin, anında uyum sağlayın ve oynaklık bölgelerinde mikro kârlar elde edin, tüm bunları tek bir parmağınızı bile kaldırmadan yapın ve stratejinize odaklanın.
Neden BattleGrid EA Kazanır
Izgara Tabanlı Taarruz Önceden belirlenmiş aralıklarla alım ve satım emirlerini otomatik olarak yerleştirerek geri çekilmeleri ve kopuşları cerrahi hassasiyetle yakalar.
Uyarlanabilir Izgara Aralığı Gerçek zamanlı oynaklığa göre emir mesafelerini dinamik olarak ayarlar; piyasa sakin ya da kaotik olsun her durumda ideal pozisyonda kalırsınız.
Taktiksel Risk Yönetimi Entegre stop-loss, take-profit ve trailing-stop mantığı sermayenizi tahkim edilmiş bir savunma hattı gibi korur, kârı kilitler ve zararları sınırlar.
Çoklu Harita Keşif Birden fazla döviz çifti ve zaman dilimini aynı anda izleyip trade ederek hiçbir fırsatı kaçırmazsınız.
Plug-and-Play Kurulum Dakikalar içinde kurulum, sezgisel parametrelerle anında çalıştırma — kodlamaya gerek yok.
Savaş Testinden Geçmiş Güvenilirlik Çeşitli piyasa senaryolarında backtest ve optimizasyon ile tutarlı, düşük drawdown performansı sağlar.