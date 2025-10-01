BattleGrid EA
- Jason Edward Todt
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
BattleGrid EA: schiera il tuo vantaggio strategico sulla mappa del mercato
BattleGrid EA ti colloca in una griglia tattica, dove i livelli di prezzo sono i tuoi obiettivi. Gestisci il posizionamento multi-livello degli ordini, adattati in tempo reale e cattura micro-profitti nelle zone di volatilità, tutto senza muovere un dito mentre ti concentri sulla strategia complessiva.
Perché BattleGrid EA vince
Assalto a griglia Piazza automaticamente ordini di acquisto e vendita a intervalli predefiniti per sfruttare ritracciamenti e breakout con precisione chirurgica.
Spaziatura adattiva Regola dinamicamente la distanza tra gli ordini in base alla volatilità in tempo reale, mantenendoti nella posizione ottimale in mercati calmi o caotici.
Gestione tattica del rischio Stop-loss, take-profit e trailing-stop integrati proteggono il tuo capitale come linee di difesa fortificate, bloccando i guadagni e limitando le perdite.
Ricognizione multi-mappa Monitora e scambia simultaneamente più coppie di valute e timeframe per non perdere nessuna opportunità.
Deploy Plug-and-Play Installazione in pochi minuti, configurazione tramite parametri intuitivi – nessuna programmazione richiesta.
Affidabilità comprovata Backtest e ottimizzazioni in diversi scenari di mercato per prestazioni costanti con basso drawdown.