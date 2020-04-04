Ryukai Scalper

Libérez la puissance de Ryukai Scalper, un Expert Advisor de pointe conçu exclusivement pour XAUUSD (Or) sur l’unité de temps M5. Inspiré par la discipline du samouraï et la fureur du dragon, cet EA est pensé pour les traders qui exigent vitesse, précision et performance constante sur le marché de l’or, connu pour sa volatilité.

🔥 Caractéristiques principales :

Optimisé pour l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps 5 minutes .

Logique de scalping avancée combinant action des prix et filtres de volatilité .

Approche de trading agressive mais disciplinée pour un potentiel de profit maximal .

Gestion automatique du risque avec taille de lot ajustable .

Fonctionne aussi bien en marchés tendanciels que rangeants grâce à son adaptabilité dynamique.

⚔️ Pourquoi choisir Ryukai Scalper ?

L’or est l’un des instruments les plus rentables mais aussi les plus volatils du marché. Ryukai Scalper est conçu pour exploiter les micro-mouvements avec des entrées et sorties précises, capturant les opportunités que la plupart des traders laissent passer. Que le marché soit en pleine tendance ou en consolidation, Ryukai s’adapte tel un dragon-samouraï — rapide, audacieux et efficace.

✨ Paramètres recommandés :

Symbole : XAUUSD (Or)

Unité de temps : M5

Courtier : faible spread, exécution rapide recommandée

Dépôt minimum 200 $



Dominez le marché de l’or avec la puissance de Ryukai Scalper — là où la vitesse rencontre la précision.