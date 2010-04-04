Falcore IA

PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel !
  • Prix ​​final : 999$

Falcore IA – Système de Trading Breakout avec Grille Adaptative et Trailing Intelligent


Falcore IA est un robot de trading avancé conçu autour d’un concept clé : capter les explosions de volatilité en temps réel. Grâce à une architecture intégrant un moteur de rupture instantanée, une gestion adaptative en grille, un trailing stop dynamique et un système de clôture partielle automatisé, Falcore IA combine réactivité, robustesse et flexibilité.


# Ce qui rend Falcore unique


Moteur de Breakout Instantané (IVB)

Falcore IA détecte les impulsions puissantes du marché à l’aide de filtres sophistiqués basés sur la volatilité et l’élan (ROC, ATR, Keltner Channel, volume), pour des entrées précises lors de mouvements significatifs.


Grille Intelligente et Évolutive


* Espacement fixe ou ajustable via l’ATR

* Gestion des lots progressive avec multiplicateur configurable

* Compatible avec les stratégies de couverture ou sans couverture

* Système sécurisé avec vérification interne de cohérence des grilles


Trailing Stop Automatisé


* Ajustement dynamique du stop basé sur la volatilité (ATR)

* Prise de profit mobile intelligente

* Fermetures partielles aux seuils de gains définis par l’utilisateur


Analyse Contextuelle du Marché


* Détection des phases de range via SMA, ATR, et ADX

* Confirmation de momentum à l’aide du ROC

* Protection anti-drawdown : fermeture immédiate en cas de perte supérieure au seuil défini


Interface Utilisateur Complète


* Dashboard affichant toutes les statistiques de trading, niveaux de grille et exposition au risque

* Indicateurs de conditions de marché et signaux visuels clairs

* Panneau de contrôle : exécution manuelle rapide, gestion des ordres, ajustement TP/SL en un clic


---


# Aspects Techniques


* Compatible avec toutes les paires et unités de temps (optimisé pour M5 et M15)

* Fonctionne avec brokers à 4 ou 5 décimales

* Indicateurs intégrés : aucun besoin externe

* Automatisé à 100 %, compatible avec le mode visuel pour backtests


---


# Idéal Pour


* Instruments à forte volatilité comme XAUUSD, BTCUSD, NAS100, US30

* Phases de marché alternant range et breakout

* Traders cherchant une approche en grille maîtrisée avec trailing adaptatif


---


# Conseils d’Utilisation


* Préférer un broker ECN à faible spread

* Utilisation via VPS recommandée pour une exécution optimale



