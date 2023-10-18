



Bonjour, je m'appelle

/ - Je suis un expert en robots entièrement automatiques, j'analyse le marché de manière indépendante et prends des décisions commerciales. Certaines de mes fonctions sont écrites en utilisant

et optimisées par

. J'ai mon propre serveur pour recevoir les événements financiers dans le monde. Je peux travailler pour vous 24h/24 et 5j/7 sans votre intervention et vous avertir par un message au téléphone si votre attention est nécessaire ;

Ma principale caractéristique est la méthodologie d'analyse des flux de données, qui me permet de trader simultanément des dizaines de stratégies.

Mais jusqu’à présent, il y a 6 stratégies à bord :

PILOT_R :

Heure de négociation 1:30-18:30 ;

Symbole : EURUSD M5 ;

Dépôt minimum : 150 USD ;





Heure de négociation 1:30-18:30 ;

Symbole : EURUSD M5 ;

Dépôt minimum : 100 USD ;

NIGHT_POUND :

Heure de négociation 1:30-5:30 ;

Symbole : GBPUSD M5 ;

Dépôt minimum : 200 USD ;

-Par défaut, une seule stratégie PILOT_R11 est activée ;

-Lancez les stratégies que vous aimez ou toutes les stratégies en même temps ;

-Pour activer ou désactiver des stratégies, définissez l'indicateur TRUE à côté du paramètre RUN ;

Par exemple:

RUN_Stenvall=TRUE;

Voir l'exemple dans la capture d'écran n°6 ;



>Conditions :

Dépôt minimum : 100 USD ou l'équivalent ;

Effet de levier : formulaire 1h30 ;

Fonctionner sur un VPS : oui ;

Compatibilité avec d'autres EA : oui ;

Diffusion maximale : 20-25 ;





> Du développeur :



Je m'appelle

_

(Leontolstoy)

, je suis développeur de NESCO et je suis inscrit comme vendeur sur MQL5 depuis plus de 7 ans. J'ai beaucoup d'expérience dans la création de stratégies de contre-tendance pour l'EURUSD. Je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi NESCO est meilleur que les autres EA :

Posséder un système d’analyse de données sans utiliser d’indicateurs ou de fonctions tiers ;

Propre serveur qui analyse les sources de données indépendantes et identifie les nouvelles dangereuses.

En cas d'événements mondiaux dangereux pouvant entraîner une forte volatilité ou un manque de liquidité, toutes les positions seront immédiatement fermées et les transactions seront bloquées ;

Pas besoin d'optimisation.

Toutes les unités de contrôle importantes ont une architecture dynamique et s'adaptent au marché, vous pouvez donc lancer NESCO dans 10 ans et cela fonctionnera de la même manière.

Ce fait peut être confirmé par les utilisateurs d'EA_STENVALL qui utilisent EA depuis de nombreuses années sans mises à jour ;

J'ai maintenu le prix bas depuis longtemps pour qu'il soit accessible à tous. Bon marché ne veut pas dire mauvais et cher ne veut pas dire bon ;



>Ce qu'il faut savoir :

PILOT_R il s'agit d'une nouvelle version du moteur, j'ai donc effectué des tests avancés. https://www.mql5.com/en/users/ats_cis/seller ;

il s'agit d'une nouvelle version du moteur, j'ai donc effectué des tests avancés. ; STENVALL est une version réécrite et mise à jour de EA_STENVALL , qui a changé 3 générations depuis 2019 et s'est terminée en 2023. Le résultat de 5 ans de travail peut être visualisé dans la capture d'écran n°3 ;

est une version réécrite et mise à jour de , qui a changé 3 générations depuis 2019 et s'est terminée en 2023. Le résultat de 5 ans de travail peut être visualisé dans la capture d'écran ; Aucune des stratégies n'utilise de grille, mais peut ouvrir plusieurs positions pour obtenir le meilleur prix, un maximum de 8 positions pour une stratégie ;

Les pertes sont normales, il y a des périodes de conditions de marché défavorables et vous pouvez subir une perte équivalant à un bénéfice mensuel ;

Les fichiers définis ne sont pas nécessaires, toutes les stratégies sont à l'intérieur ;

Protection contre le piratage. Si vous incluez des fichiers DLL, une seule stratégie sera disponible. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, alors ce message n'est pas pour vous ;

Nouveau mode ULTIMATE dans ce mode, chaque position obtient SL_ et TP_ dans les mêmes proportions. La taille est déterminée automatiquement en fonction de la volatilité et peut aller de 400 à 2 000 pips.

Il s'agit d'un nouveau mode et davantage de tests sont nécessaires. Essayez-le ;





>Installation et lancement :

1) Ajoutez le serveur de news à la liste des URL autorisées. Au premier lancement, il y aura un message avec des instructions sur la carte. C'est simple;

2) Attachez l'EA au graphique EURUSD_M5 dans les paramètres, sélectionnez le risque ( LOW, MID, HIGH .. ), puis activez les stratégies que vous aimez ou activez toutes ( Stenvall_RUN=true );

3) Cliquez sur OK et activez algotrading ;

Fait!

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander.





>Brève description des paramètres :

CUSTOM or AUTOMATIC RISK: Sélectionnez les risques ou le mode PERSONNALISÉ. Lire la suite ICI ;

NAME: Il s’agit du nom de la stratégie ;

SYMBOL : C'est le symbole et la période sur laquelle il doit être lancé, la période n'a pas d'importance ;

STABILITY FACTOR: Facteur de stabilité, plus ce facteur est élevé, mieux c'est. Lors de la répartition des risques, cela peut vous servir d'indicateur ;

RECOMMENDED LOT: Le lot recommandé au-delà duquel il vaut mieux ne pas aller, pour un commerce tranquille. Gardez à l’esprit que ceci n’est spécifié que pour UNE stratégie ;

RUN : l'interrupteur marche/arrêt de cette stratégie ;

FIXED LOT & RISK: Le choix est entre un risque personnalisé ou un lot de négociation fixe ;

VALUE RISK/LOT: La valeur personnalisée du risque ou du lot, en fonction de ce que vous avez choisi ;



l'activation (vrai) signifie que cette stratégie passe au mode ULTIME, en savoir plus sur ce mode ci-dessous ;



