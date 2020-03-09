Promining Ai Currency est un algorithme de trading entièrement automatisé très avancé. La stratégie premium est une combinaison de plusieurs indicateurs HFT et est équipée de la fonction de filtre la plus avancée, telle que le filtre de volatilité, qui peut prédire la volatilité soudaine du marché.





N'ACHETEZ PAS UN EA SANS LIVE STREAM 24/7 DANS LEQUEL VOUS POUVEZ RÉELLEMENT ET VÉRIFIER SES PERFORMANCES RÉELLES









CARACTÉRISTIQUES





Planificateur avancé de temps de négociation (du lundi au dimanche)

Filtre de nouvelles avancé (heure locale du PC et temps des courtiers pris en charge)

Limite de protection de compte avancée en montant

Détecteur de confluence

Tuner de filtre de volatilité de pointe de marché

Compatible avec toutes les paires de devises à tout moment que vous pouvez affiner sur ses paramètres.

Le fichier prédéfini fourni peut être trouvé dans les commentaires.

Démo gratuite disponible au téléchargement









Si vous avez besoin d'aide et de soutien, vous pouvez m'envoyer un message direct.







