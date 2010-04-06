Adaptive SF Pro Scalper EA mr

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA est un système de scalping multipaires intelligent, sûr et fiable, entièrement automatique et sans swap !





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 9 fichiers Set_files disponibles pour 9 paires !





Utilisez les fichiers Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





Caractéristiques de l'EA :

- Techniques de scalping.

- Pas d'influence du rollover.

- Pas de swaps.

- Pas de conservation des ordres du vendredi au lundi pour éviter les gaps.

- L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché grâce à des méthodes d'IA.

- Le système est sécurisé et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.

- L'EA peut fonctionner sur 9 paires simultanément ; les fichiers Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».

- Cet EA est très convivial et convient aussi bien aux professionnels du Forex qu'aux débutants.

Le robot calcule automatiquement les intérêts composés. Il vous suffit de l'installer sur MT4 avec les risques appropriés, conformément à la procédure ci-dessous, et de laisser votre ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).

- Le solde minimum requis pour exécuter le robot est de 100 $.

- Période : M15 uniquement.

- Paires de trading : GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD

- Période de fonctionnement : l'EA recherche des signaux d'entrée en début de séance en Asie.

- Levier du compte : tout levier compris entre 1:30 et 1:2000.

- Gestion des risques : risque recommandé de 1 à 4 % par transaction (modifiable dans les paramètres) OU lot fixe.

- L'EA dispose d'un affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations peut être placé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Ouvrez les 9 graphiques suivants :

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à EA (téléchargez tous les Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » de la page web d'EA). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à true.

- Laissez votre ordinateur fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 (OU utilisez un VPS à la place) pour permettre à EA de fonctionner correctement.





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :





- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Contactez-moi simplement pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier. Je vous aiderai et vous fournirai les fichiers set_files correspondants si nécessaire.





- SPREAD et BROKER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.