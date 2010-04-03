RaysFX Trade Info
- Indicateurs
- Davide Rappa
- Version: 1.3
Ciao a tutti, sono entusiasta di presentarvi il nostro ultimo indicatore, RaysFX Trade Info. Questo strumento è stato progettato per fornire informazioni dettagliate sulle vostre operazioni di trading direttamente sul vostro grafico MT4.
Caratteristiche principali
Informazioni in tempo reale: RaysFX Trade Info fornisce informazioni in tempo reale sulle vostre operazioni aperte e chiuse. Potete vedere il profitto in punti, in valuta e in percentuale.
Personalizzabile: L’indicatore è altamente personalizzabile. Potete scegliere tra diverse opzioni per calcolare la percentuale di profitto, come il saldo corrente, il saldo all’inizio del giorno, della settimana, del mese, del trimestre o dell’anno.
Facile da usare: Nonostante le sue potenti funzionalità, RaysFX Trade Info è molto facile da usare. Basta attaccarlo al vostro grafico e inizierà immediatamente a fornire informazioni utili.