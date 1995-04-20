RaysFX Market Trend Histogram
- Davide Rappa
- Version: 1.3
RaysFX Market Trend Histogram
Il RaysFX Market Trend Histogram è un indicatore personalizzato per la piattaforma di trading MetaTrader 4. Utilizza il Commodity Channel Index (CCI) per identificare le tendenze del mercato e visualizza queste informazioni in un istogramma intuitivo.
Caratteristiche principali:
- Identificazione delle tendenze: L’indicatore calcola il CCI per ogni periodo di tempo e lo utilizza per determinare se il mercato è in una tendenza al rialzo o al ribasso.
- Visualizzazione intuitiva: L’istogramma diventa verde quando il mercato è in una tendenza al rialzo, rosso quando è in una tendenza al ribasso, e blu quando non c’è una tendenza definita.
- Personalizzabile: Puoi modificare i periodi CCI e TCCI per adattarli alle tue esigenze di trading.