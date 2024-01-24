Master Gold Demarker MT4
- Experts
- Yudi Sri Warsito
- Version: 2.8
- Mise à jour: 28 février 2024
- Activations: 20
Master Gold Demarker is a very accurate expert advisor for gold and all pair currencies. This EA is designed with a moving average indicator to see trends, demarker to see momentum, and MACD/engulfing candles for entry points.
Recommendations:
- Currency pair: XAUUSD/GOLD
- Timeframe: M5
- Minimum deposit gold/xauusd : $1000 ($2000 recommended)
- Account type: Raw or zero spread accounts
- IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results !
setfiles :
- 2 digit : https://c.mql5.com/31/1066/MASTERGOLDDEMARKER-2DIGIT-MT4-2.8.set
- 3 digit : https://c.mql5.com/31/1066/MASTERGOLDDEMARKER-3DIGIT-MT4-2.8.set
Si dominas de configuraciones de Oro,este EA es sin ninguna duda tú mano derecha.sino perderás tu dinero rápido.lo recomiendo para gente avanzada en configuración de parámetros, es muy bueno el trabajo del desarrollador.Es muy buena herramienta de trabajo