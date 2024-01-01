Simple Chart Analysis Tool

Simple Chart Analysis Tool (SCAT)


Cet outil permet de dessiner des droites de tendance, des zones de polarité, supports et résistances, des retracements de Fibonacci et de les sauvegarder.


L'utilisateur dispose de 4 boutons qui sont affichés dans leur configuration par défaut en bas a gauche de la fenêtre principale.

- Un bouton "Level" permettant de dessiner des zones de support, résistance

- Un bouton "Trend" permettant de dessiner une droite de tendance

- Un bouton "Fibo" permettant d'afficher un retracement de Fibonacci

- Un bouton "DELETE" qui permet de supprimer l'objet sélectionné.

Une fois après avoir appuyé sur le bouton (hors bouton DELETE) de son choix, un premier clic détermine la position d’origine de l’objet, un second sa position finale.


Tout ajout au graphique est sauvegardé permettant ainsi au trader de capitaliser sur ses analyses.

Toute modification est sauvegardée.


Si l'utilisateur décide d'assigner une couleur à un objet créé avec cet outil, la couleur est sauvegardée.


La sauvegarde est faite dans le fichier indiqué par l'utilisateur (par défaut le nom du fichier est "chartAnalysis_Record.csv").

Le objets ajoutés sont fonction du courtier, donc l'utilisateur pourra importer ses analyses sur l'ensemble de ses comptes, à partir du moment où ils appartiennent au même courtier.


Enfin il est possible de partager ce fichier, faisant ainsi bénéficier de ses analyses toute personne disposant de l’outil SCAT.


Produits recommandés
Correlation Master MT4
Agus Santoso
Experts
Blogs : https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/122732 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/122733 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2302430 CORRELATION MASTER : DOUBLEZ LES PAIRES, MOITIÉ LE RISQUE EA intelligent pour la corrélation négative et la couverture automatique Correlation Master est un Expert Advisor automatisé qui utilise la stratégie de corrélation négative entre paires de devises. En ouvr
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicateurs
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Stochastic Multicurrenty Scanner
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Tableau de bord Stochastic Multicurrency Scanner MT4 est un outil puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour les adapter à leurs stratégies. La version pour MT5 est disponible ici : Stochastic Oscillator Multicurre
Golden Move 2
Damian Mateusz Wojtowicz
Indicateurs
The best indicator out there, try it yourself! Please leave your positive comments and reviews! Settings: AlertConfirmation: truns on and off alerts CalculatedBars: how many bars will be calculated Distance : arrow distance Buffers: Buffer0 (Arrow Buy) Buffer1 (Arrow Sell) Buffer2 (Empty) Buffer3 (Empty) Buffer4(Buy value == 1) Buffer5(Sell value ==1)
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Indicateurs
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
Engulfing Candle Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indicateurs
This is a simple arrow system based on Engulfing Candlestick Pattern. It gives you alerts on your smartphone when there is an engulfing candlestick pattern happens. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your Android and IOS mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!) *Note: Use it on higher timeframes like H4 (4 hours), D1 (1 Day) then find trade opportunities on s
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Candlestick Patterns Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Candlestick Patterns Scanner is a Multi-Symbol and Multi-Timeframe scanner that fetches and shows various candlestick patterns on 28 currency pairs and 9 time-frames concurrently . The scanner finds the candlestick patterns by loading the KT Candlestick Patterns indicator as a resource in the background. Features The scanner can find the candlestick patterns on 252* combinations of symbols and time-frames from a single chart. Open the signal's chart loaded with a predefined template with a s
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicateurs
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indicateurs
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Boom William
Danni Jumena
Indicateurs
This Indicator will notified you when time to entry into the market, build with double william percent range strategy.  --> Buy Notification will flag with the blue arrow --> Sell Notification will flag with the red arrow After Flag Appear, the market usually explode but carefully you must performs double check because weakness of this indicator when in the end of the trend
Cloud Power
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Implementation of indication of trend movement with moments for potential stops in the Cloud Power indicator. The transition to the shadow warns of a possible reversal. The entry of the price inside the shadow speaks of a flat movement. The indicator tracks the market trend with unmatched reliability, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Simple, visual and efficient use. The indicator does not redraw and does not lag. It can be easily used as an independent t
Trend Sim
Ivan Simonika
Indicateurs
This is a professional Trend Sim indicator. The intelligent algorithm of the Trend Sim indicator accurately detects the trend, filters out market noise and generates input signals and exit levels. Functions with advanced statistical calculation rules improve the overall performance of this indicator. The indicator displays signals in a simple and accessible form in the form of arrows (when to buy and when to sell). Knowing the entry point of each of the currencies is very important for every f
IVolX 2 DPOC
Denis Chebatarev
Indicateurs
Vol 2 DPOC volume vol 2 DOC-dynamic horizontal volume indicator for any time periods Main settings of the indicator: Volume Source -selecting data for volumes (tick or real) DPOCOn -enabling / disabling the indicator DPOCFrom -calculation start date DPOCTo -settlement end date The indicator allows you to manually select areas on the chart to analyze changes in the maximum volume over time. You can do this by using vertical lines and moving them along the chart. Or by setting specific dates in
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Utilitaires
Un seul graphique. Un contrôle total. Ne perdez plus de temps à gérer les objets, les couleurs et les paramètres de chaque graphique séparément.       Gestionnaire de synchronisation de graphiques   , vous pouvez       synchronisez, copiez et contrôlez tous vos graphiques MetaTrader       instantanément, en utilisant un seul panneau et quelques raccourcis. Dessinez une fois, actualisez partout. Ouvrez et fermez vos graphiques d'un simple clic. Gardez votre espace de travail propre grâce à      
MoveWave
Andriy Sydoruk
Indicateurs
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicateurs
Oscillator helps determine the direction of the market Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurrency (Bitco
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas. L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché. Capacités de l'indicateur  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.  Convient pour déterminer l
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Indicateurs
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Trade Invest Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Trade Invest Pro - Boss in the world of cryptocurrency! This indicator is ideal for cryptocurrency trading! Work on Trade Invest Pro took us half a year! But not in vain! Now only accurate signals near support - resistance levels! He showed himself well on timeframes m5 m15 for binary options! Optionally, it can be configured for forex for timeframes m30 and more! Reacts well to news! Doesn't paint! and does not disappear from the schedule! As soon as a red arrow appears, open a deal fo
Vrc Updated
Vimal Chudasama
Indicateurs
This is an indicator that has been updated from the previous VRC indicator, which has both buy and sell arrows now, and it is optimised from the previous one. You can try it out, the version is upgraded and might suit your trading style. You can also use this indicator as a confluence, or you can use it as a main signal provider; it can be used along with your strategy or top-down approach analysis. Past performance does not guarantee future performance; kindly do a top-down analysis and keep yo
OnePercentADay Of Likeness MD
Jian Shi
Experts
No parameters Risk index:          Income index:         This product is similar to Martin's system plus random factor, and the program budget 1% profit every day. If not, it will accumulate to the next day; The number of hands on the next day will be increased accordingly. In the test, I used $1000 as the base to start running, and the effect doubled in two months; The overall concept of risk and profit are the same; But because of this, the stability of profit is relativel
Proinsta78
Mikhail Bilan
3.5 (4)
Indicateurs
Good afternoon friends! At the request of buyers, now when conditions for buying or selling are met, the indicator will send an alert and push notifications. Push notifications come to the phone, provided that you have the MQL application installed. You just need to enter your MetaQuoteID in the application. You can find it in the MT4 platform in the Service - Settings - Notifications section. I showed the conditions for the signal in the form of screenshots in the section screenshots 1-2 phot
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gann Box est un outil puissant et polyvalent conçu pour aider les traders à identifier et exploiter les niveaux clés du marché. Cet indicateur permet de dessiner un rectangle sur le graphique, qui est automatiquement divisé en plusieurs zones avec des niveaux stratégiques  0, 0.25, 0.50, 075, 1 . Lorsque le prix touche un de ces niveaux, des alertes se déclenchent, offrant ainsi une aide précieuse pour les décisions de trading. Vous savez instantanément l'évolution du marché par ra
Muvi2A
Mikhail Bilan
Indicateurs
Similarly with sales. Additionally, the indicator contains a buy or sell signal in the form of arrows.  Power type indicator.  Test it in a tester to make sure that it works. It is important to select settings depending on the volatility of the asset. Good for scalping and long-term trading. Lots of settings. The most interesting thing is the ability to set in the indicator for moving on timeframes from 1 minute on the timeframes of the main chart. The signals become even more accurate) It
Trading System Signals
Harun Celik
2 (1)
Indicateurs
Trading System Signals is an indicator that generates trade arrows. It generates trade arrows with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. Can be used in all pairs. Sends a signal to the user with the alert feature. Trade rules Enter the signal when the buy signal arrives. In order to exit from the transaction, an opposite signal must be received. It is absolutely necessary to close the operation when an opposite signal is recei
Zentrade
Dmytro Kasianov
Indicateurs
Zentrade vous permet de passer au niveau professionnel. Cet indicateur vous offre constance, clarté et précision pour trader en toute confiance, avec la certitude que votre signal restera fiable et que votre logique ne sera jamais compromise. Aucun redessinage. Jamais. Les signaux d'achat et de vente sont générés instantanément sur la bougie actuelle et sont permanents. Ce que vous voyez est la réalité. Logique inchangée. Les signaux passés ne sont ni supprimés ni modifiés. Vous pouvez
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
Three Bar Breaker MT4
Part-time Day Trader
Indicateurs
Three Bar Breaker MT4 provides a fast, structured way to confirm price reversals using clean breaks of the last three bars, helping to time precise reversal entries. With a single button click, alerts can be placed in any direction and timeframe. The tool then monitors price action and instantly notifies when a three-bar break occurs — delivering clear reversal confirmations without the need to constantly watch charts. The built-in multi-symbol panel can track alerts on up to 100 pairs simultan
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicateurs
Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA) AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché. Fonctionnalités principales : Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse) Adaptation à la volatilité via l’ATR –
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicateurs
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicateurs
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements directionnels forts soutenus par un véritable momentum. Ce système ne cherche pas à prédire les som
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicateurs
L'oscillateur de l'indice de précision (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La version 2 a été soigneusement recodée pour être ultra-rapide à charger sur votre graphique, et quelques autres améliorations techniques ont été incorporées pour améliorer l'expérience. Le Pi-Osc a été créé pour fournir des signaux de synchronisation de trading précis conçus pour trouver des points d'épuisement extrêmes, les points auxquels les marchés sont contraints d'aller simplement pour élimin
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicateurs
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicateurs
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicateurs
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Arrow Indicator - Votre outil pour réussir dans le trading ! Vous en avez assez des outils qui promettent beaucoup mais offrent peu ? Notre Ultimate Arrow Indicator pour MT4 est la solution définitive qui propulsera votre trading à un niveau supérieur. Cet indicateur a été conçu avec une précision chirurgicale pour vous offrir des signaux clairs, fiables et sans compromis. Voici pourquoi Ultimate Arrow Indicator est le choix idéal pour les traders expérimentés et les débutants : Perform
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicateurs
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicateurs
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Indicateurs
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicateurs
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Plus de l'auteur
Ichimoku Hinko Hyo MTF
Guillaume Jouans
Indicateurs
Ichimoku Hinko Hyo MTF L'indicateur Ichimoku Hinko Hyo MTF permet de superposer plusieurs indicateurs Ichimoku (provenant de base de temps différentes) sur un même graphique. Cette représentation permet une meilleure lecture du marché, l'utilisateur ayant à sa disposition les informations en provenance de plusieurs bases de temps. L'utilisateur peut sélectionner les courbes qu'il souhaite voir s'afficher (Tenkan, Kijoun, Chikou, Kumo) Dans cette version 1.0, il est possible : Pour un graphe en
Moving Average Filling
Guillaume Jouans
Indicateurs
Indicateur Moving Average Filling Affiche deux moyennes mobiles (une courte et une longue) dont la durée et le type (Simple, exponentielle) est paramétrable. L'espace entre les deux moyennes mobiles est alors colorié (rempli) :     - Vert si courte > longue     - Rouge si courte < longue Il est possible de changer les couleurs selon les préférences de chacun / chacune.
Flow MTF
Guillaume Jouans
Indicateurs
Cet indicateur prend en paramètres les périodes pour trois moyennes mobiles (Short, Long, Very_Long) et les affiche pour la timeframe en cours: - sous forme de nuage (de couleur verte si Short est supérieur à Long, de couleur rouge si Short est inférieur à Long) - sous forme de ligne pour la moyenne mobile Very_Long. Il permet également d'afficher le status (BUY ou SELL) de ces mêmes moyennes mobiles mais pour les timeframes M15, H1, H4, W1 et MN1. Ces informations sont résumées dans la fenêtre
Pivots Points
Guillaume Jouans
Indicateurs
Indicateur Points Pivots : Affiche les lignes de Points Pivots pour les périodes journalière, hebdomadaire ou mensuelle Plusieurs paramètres sont possibles :  1 - Choix de la méthode de calcul :  - Classic - Woodie - Camarilla - Fibonacci 2 - Le choix de la période pour le calcul des points pivots (journalier, hebdomadaire, mensuel) 3 - L'affichage ou non des étiquettes de prix (à droite de chaque ligne) ainsi que la taille de la police associée 4 - Le nombre de points pivots (précédents) que l'
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis