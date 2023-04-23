Ichimoku Hinko Hyo MTF



L'indicateur Ichimoku Hinko Hyo MTF permet de superposer plusieurs indicateurs Ichimoku (provenant de base de temps différentes) sur un même graphique.

Cette représentation permet une meilleure lecture du marché, l'utilisateur ayant à sa disposition les informations en provenance de plusieurs bases de temps.

L'utilisateur peut sélectionner les courbes qu'il souhaite voir s'afficher (Tenkan, Kijoun, Chikou, Kumo)



Dans cette version 1.0, il est possible :

Pour un graphe en M1, de superposer l'indicateur en M5 et M15.

Pour un graphe en M5, de superposer l'indicateur en M15 et H1.

Pour un graphe en M15,de superposer l'indicateur en H1 et H4.

Pour un graphe en H1, de superposer l'indicateur en H4 et D1.

Pour un graphe en H4, de superposer l'indicateur en D1 et W1.

Pour un graphe en D1, de superposer l'indicateur W1.

A titre d'exemple, les captures d'images jointes représentent des graphes classiques d'Ichimoku en H1, H4 et D1.

Dans un premier temps, on vient superposer les courbes en H4 sur le graphe en H1, puis on vient superposer le nuage D1 sur le graphe en H1.

Enfin un capture d'écran donne l'ensemble des courbes superposées en H1.

Remarque : En M30, pas de superposition possible.

Ne pas activer le MTF pour le Daily (vous êtes alors en H4) et au delà, sauf pour les cryptomonnaies.













