Aragorn 30

Analogie : Une fois par jour, avant l'aube, Aragorn se réveille et pose ses pièges orcs. La plupart du temps, c'est Aragorn qui gagne. Parfois, ce sont les Orcs qui gagnent. Parfois, les Orcs ne viendront pas, auquel cas Aragorn enlèvera les pièges et attendra le lendemain*

Aragorn ne négociera qu'une fois par jour, ce n'est donc pas un stratagème pour s'enrichir rapidement. Il s'agit plutôt d'un EA pour développer votre compte au fil du temps. Cela peut cependant être assez rapide si vous utilisez la fonction de gestion de l'argent.

En raison de l'évolution historique des prix enregistrée sur le Dow Jones WS30, Aragorn est codé pour négocier uniquement cet indice. Nous pourrions envisager de coder pour d'autres paires dans un avenir proche.



N'utilise pas les stratégies dangereuses Grille ou Martingale*

Graphique : Dow Jones WS30

Période : Tous les jours

Utilisez VPS pour que l'EA puisse surveiller les TP et SL invisibles.



*Entrées*





Activer Aragorn : doit être réglé sur TRUE!

Gestion de l'argent : Vrai pour les paramètres de risque. Faux pour le lot fixe.

Paramètres de risque :

1 pour Risque faible. Solde de 100 $ à 300 $.

2 pour risque moyen. Solde de 300 $ à 500 $.

3 pour un risque plus élevé. À partir de 500 $.

Lot fixe : N'oubliez pas que la plupart des courtiers utilisent des incréments de 0.1 sur les indices, donc vous ne pouvez généralement pas ouvrir 0.01, 0.02, etc.

Nombre magique : Pour séparer les transactions si elles sont exécutées avec d'autres EA ou des transactions manuelles.

Heures d'âge : Heures avant l'auto-suppression des commandes en attente. La valeur par défaut est de 9 heures.



MyFXBook -

Click on WS30 to filter Aragorn trades.

