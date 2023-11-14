Aragorn 30

Benzetme: Günde bir kez, şafaktan önce, Aragorn uyanacak ve Ork tuzaklarını kuracak. Çoğunlukla Aragorn kazanır. Bazen Orklar kazanır. Bazen Orklar gelmez, bu durumda Aragorn tuzakları indirir ve ertesi günü bekler*

Aragorn günde yalnızca bir kez işlem yapacak, bu yüzden hızlı bir şekilde zengin olma planı değil. Bunun yerine, hesabınızı zaman içinde büyütmek için bir EA'dır. Para Yönetimi özelliğini kullanıyorsanız bu oldukça hızlı olabilir. Dow Jones WS30'da kaydedilen tarihsel fiyat hareketi nedeniyle, Aragorn yalnızca bu endekslerde işlem yapmak üzere kodlanmıştır. Yakın gelecekte diğer çiftler için kodlamayı düşünebiliriz.

Tehlikeli Grid veya Martingale stratejilerini kullanmaz*

Grafik: Dow Jones WS30
Zaman Dilimi: Günlük
EA'nın Görünmez TP ve SL'yi izleyebilmesi için VPS kullanın.

*Giriş*

Aragorn'u Etkinleştir: TRUE Olarak Ayarlanmalıdır!
Para Yönetimi: Risk ayarları için geçerlidir. Sabit Lot için Yanlış.
Risk Ayarları:
Düşük Risk için 1. $100 - $300 bakiye.
Orta Risk için 2. $300 - $500 bakiye.
Daha yüksek risk için 3. 500 dolardan yukarı.
Sabit Lot: Lütfen çoğu brokerin endekslerde 0,1'lik artışlar kullandığını unutmayın, bu nedenle genellikle 0,01, 0,02 vb. açamazsınız.
Sihirli Sayı: Diğer EA'larla veya manuel işlemlerle çalışıyorsanız işlemleri ayırmak için.
Yaş Saatleri: Bekleyen Siparişlerin kendi kendine silinmesinden önceki saatler. Varsayılan değer 9 saattir.

Sınırlı sayıda kopya satılacak.
Fiyat gelecekte artabilir.
Feragatname: Ticaret risklidir! Yalnızca karşılayabileceğiniz parayla işlem yapın ve Hesap Boyutunuza uygun bir Risk Seviyesi kullanın*


Önerilen ürünler
Diya The Light
Vinil D
Uzman Danışmanlar
Diya The Light EA Diya The Light EA is a powerful averaging strategy Expert Advisor designed for consistent performance across all currency pairs and timeframes. With smart money management, customizable trading hours, spread/margin protection, and real-time profit tracking, it adapts to your trading style while maintaining control over risk. Ideal for both beginners and experienced traders, it supports 3 money management modes and adjustable lot sizes to match your capital and risk appetite. Pe
Bison
Andrey Kolmogorov
Uzman Danışmanlar
Bison is a counter-trend strategy that analyzes periods of oversold and overbought financial instruments. When these periods are in abnormal states, Bison uses them to profit. In his work, Bison uses 3 modes of opening orders: 1.   Multi   - a mode in which 2 opposite orders are opened simultaneously; 2.   Reverse   - a mode in which, immediately after closing an order by Stop Loss, a new order is opened in the opposite direction; 3.   Support   - Mode of operation of support orders. All orders
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Uzman Danışmanlar
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Başlatma promosyonu: 399$'dan sadece 1 kopya mevcut Son fiyat: 2000$ Bu EA'nın yalnızca sınırlı sayıda kopyası satılacaktır. Yapay zekanın gücünü serbest bırakın ve piyasadaki en gelişmiş "ortalama ters" ticaret robotu olan   Luna AI Pro EA   ile ticaretinizi benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıyın . Hem deneyimli tüccarlara hem de yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji yapay zeka odaklı sistem, ticaret stratejinizi optimize etmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak
RobotX
Andrey Karyaka
Uzman Danışmanlar
This robothas great potential. Agloballyhidden intelligence calculation system. This expert has flexible settings. I am sure you won not have any problems with it. The principle is run, set up and forget. He does everything is own. This is very handy. Try a monthly subscription. I am sure with a high degree of probability. You ill want the unlimited version. That is exactly what you are here for.
Portfolio UFO
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Portfolio Superman
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
ZBoost
Mr Jack Joseph Wilson
4.8 (5)
Uzman Danışmanlar
zBoost is an Expert Advisor that promotes rapid equity growth. The system utilizes precise entry requirements to start a trade and uses a total floating profit to determine the closing time. This exit strategy means that even if your trade is placed in an unfavourable time in the market it will correct it with additional trades later. This EA is intended only for the EURUSD pair only , however you may use it on others if you correctly test it and find correct settings that suit you. Pair: EURUSD
FREE
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Uzman Danışmanlar
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
Towers
Yvan Musatov
Göstergeler
Towers - Trend indicator, shows signals, can be used with optimal risk ratio. It uses reliable algorithms in its calculations. Shows favorable moments for entering the market with arrows, that is, using the indicator is quite simple. It combines several filters to display market entry arrows on the chart. Given this circumstance, a speculator can study the history of the instrument's signals and evaluate its effectiveness. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an a
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Uzman Danışmanlar
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Uzman Danışmanlar
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
RawStrategy i
David Joseph Sidney Jonasson
Uzman Danışmanlar
RawStrategy-i is completely based off The Rsi overbought and oversold signal... with a twist. Sometimes the Rsi will say overbought multiple times before it said oversold and doesn't give the greatest signal when to buy or sell. This EA fixes that, if it says overbought or oversold multiple times before the opposite, it will place a slightly larger trade that stacks. Once the opposite signal shows it will close all open orders and then open trades in the reverse since the close signal is now our
S3S Trade Manager Edited TPSL
Mohammed Safir Uddin
Yardımcı programlar
Welcome to S3S Trade Manager MT4, the best risk management tool available, created to improve the efficiency, accuracy, and intuitiveness of trading. This is a complete solution for smooth trade planning, position management, and improved risk control, not just a tool for placing orders. With flexibility across all markets, from forex and indices to commodities and cryptocurrency, S3S Trade Manager MT4 can accommodate your needs whether you're a novice making your first moves, an experienced tra
Mission
Mathew Asirvatham
Uzman Danışmanlar
Mission EA is Fully automated “pullback” trading system. Which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs. Runs on price correleation stratergy which will balance equity and increases Balance simultaneously. Mission EA has a Vision to Provide safest way of trading on the Difficult involves in following stratergies like Pullback,Martingale,Grid,ATR,Etc. Users will strictly use our set files which are provided here for safe trading. If equity drops on certain pair EA a
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Crypto Trend Pro
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Concept Crypto Trend  is a system that identify the safest cryptocurrency price trends. This system is focused on a long-term stable growth . It does not need to be constantly updated as it adapts naturally to varied market conditions. No martingale, no grid, no hedge, no other dangerous strategy. Only strict rule-based approach to trading, allowing to maximise return while having risks under control . Get Crypto Trend Pro and never miss the big cryptocurrency movements again. Results Live t
Gold buyer
Tareq Zead Mousa Alhawatmah
4 (1)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Only 1 min and 5 min timeframe recommended 20 spread MAX broker back tested have a great profit (details in pictures) try it on demo account initially  use its default setting  Overview Introducing the Ultimate Trading Bot, a sophisticated and intelligent automated trading solution designed for both novice and experienced traders. This trading bot leverages advanced algorithms, real-time data analysis, and customizable parameters to maximize your trading potential while minimizing risk. D
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar ️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir. T
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Imperator Legacy — professional Expert Advisor for precise short-term trading Imperator Legacy is a professional automated trading advisor designed for short-term trading on highly volatile instruments with low spreads. It is based on a multi-component algorithm capable of processing market data in real time with high speed. The EA opens trades using a Price Action strategy with almost no delay, making it ideal for scalping. Both fixed and automatically calculated lot sizes are supported. It wor
EA Black Spark
Suparma Suparma
Uzman Danışmanlar
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
HIBgRID
Luca Pulito
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Follow live performance:   Aggressive settings: https://www.mql5.com/en/signals/564559 Revolutionary hybrid grid: more than 13 years backtest with starting balance as low as 100 dollars - VERY IMPORTANT TO BACKTEST DEMO: please read backtest instruction or ask via PM. Description: The HIBgRID is a Hybrid Grid EA based on the mean-reverting characteristics of the pair GBP/CAD during low volatility and low volume period. The EA utilizes the mathematical principles of a Ornstein–Uhlenbeck process t
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.64 (28)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.59 (32)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Uzman Danışmanlar
OpenAI ile Yapay Zeka Odaklı Teknoloji Martini AI EA, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF için tasarlanmış gelişmiş bir işlem Uzman Danışmanıdır. Güvenlik, istikrarlı getiri ve ölçeklenebilir kârlılığa odaklanır. Martini AI EA, en yeni ChatGPT teknolojisi üzerine kurulu, sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli analitiklerle geliştirilmiş disiplinli bir scalping stratejisini entegre eder. Bu, uyarlanabilir karar verme, hassas işlem ve olağanüstü bir işlem deneyimi sağlar. 7000'
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
NEXON Ai
Hicham Chergui
2.8 (5)
Uzman Danışmanlar
NEXON – Yapay Zeka Destekli Altın Scalping Uzmanı (XAUUSD M5) NEXON, altın (XAUUSD) paritesinde M5 zaman diliminde işlem yapmak üzere özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik ve gelişmiş bir scalping uzman danışmandır. Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları kullanarak piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlar ve hassas işlem kararları verir. Temel Özellikler:  Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı  Gelişmiş sinir ağı analizi  Hızlı scalping motoru  Akıllı sinyal filtreleme  Tam
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Blitz   – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Blitz   , Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediyorum.   EA Gold Blitz   farklı
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim  hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rus
Yazarın diğer ürünleri
Account Saver
Kalgan Morpheus Rivers
Uzman Danışmanlar
There are some good EAs here but many of them don't have a Stop Loss or the Stop Loss doesn't work when Live Trading. Account Saver will monitor your trades and cut losses at an amount set by you. - Works with any EA that has Magic Number - Works with all pairs, indexes, cryptos or metals - Shows current spread on the chart - Prevents Liquidations and Margin Calls ==================================================================================== How to Set Up Account Saver - Attach the Account
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt