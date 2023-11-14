Aragorn 30

Benzetme: Günde bir kez, şafaktan önce, Aragorn uyanacak ve Ork tuzaklarını kuracak. Çoğunlukla Aragorn kazanır. Bazen Orklar kazanır. Bazen Orklar gelmez, bu durumda Aragorn tuzakları indirir ve ertesi günü bekler*



Aragorn günde yalnızca bir kez işlem yapacak, bu yüzden hızlı bir şekilde zengin olma planı değil. Bunun yerine, hesabınızı zaman içinde büyütmek için bir EA'dır. Para Yönetimi özelliğini kullanıyorsanız bu oldukça hızlı olabilir. Dow Jones WS30'da kaydedilen tarihsel fiyat hareketi nedeniyle, Aragorn yalnızca bu endekslerde işlem yapmak üzere kodlanmıştır. Yakın gelecekte diğer çiftler için kodlamayı düşünebiliriz.



Tehlikeli Grid veya Martingale stratejilerini kullanmaz*



Grafik: Dow Jones WS30

Zaman Dilimi: Günlük

EA'nın Görünmez TP ve SL'yi izleyebilmesi için VPS kullanın.

*Giriş*



Aragorn'u Etkinleştir: TRUE Olarak Ayarlanmalıdır!

Para Yönetimi: Risk ayarları için geçerlidir. Sabit Lot için Yanlış.

Risk Ayarları:

Düşük Risk için 1. $100 - $300 bakiye.

Orta Risk için 2. $300 - $500 bakiye.

Daha yüksek risk için 3. 500 dolardan yukarı.

Sabit Lot: Lütfen çoğu brokerin endekslerde 0,1'lik artışlar kullandığını unutmayın, bu nedenle genellikle 0,01, 0,02 vb. açamazsınız.

Sihirli Sayı: Diğer EA'larla veya manuel işlemlerle çalışıyorsanız işlemleri ayırmak için.

Yaş Saatleri: Bekleyen Siparişlerin kendi kendine silinmesinden önceki saatler. Varsayılan değer 9 saattir.



Sınırlı sayıda kopya satılacak.

Fiyat gelecekte artabilir.

Feragatname: Ticaret risklidir! Yalnızca karşılayabileceğiniz parayla işlem yapın ve Hesap Boyutunuza uygun bir Risk Seviyesi kullanın*



