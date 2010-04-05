GOLD ultra scalper

HELLO EVERYONE I PRESENT YOU A ROBOT THAT I NAME GOLD ULTRA SCALPER IT IS ROBOT TRADING GOLD AND NOT ONLY GOLD IT ALSO TRADE OTHER CURRENCY PAIR
 
STRATEGY: 1. KELTNER CHANNEL ENTRY INDICATOR
                                    MY PERIOD: 5
                                    ATR PERIOD: 30
                                    ATR MULTIPLY: 1
                           2. OSCILLATOR OF ROC OUTPUT INDICATOR
                                     FIRST ROC PERIOD: 17
                                     SECOND ROC PERIOD: 18
                            3. OSCILLATOR OF ATR OUTPUT INDICATOR
                                     FIRST ATR PERIOD: 17
                                     SECOND ATR PERID: 20

   TIMEFRAME: BEST ON H1
    MINIMUM: $1000

PAIR WITH WHICH THE ROBOT TRADER: GOLD, AUDUSD, GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY.

  THE ROBOT HAS AN OPTION TO CLOSE ANY TRANSACTION WHEN THE DESIRED AND REACHED OR WHEN THE DESIRED AND REACHED STOP LOSS

THE ROBOT DOES NOT NEED A SET FILE IT WILL TRADE WELL WITH THE DEFAULT PARAMETER BUT IF YOU WANT YOU CAN CREATE YOUR OWN SET FILE

VPS IS RECOMMENDED

TEST THE ROBOT FIRST IF IT WORKS WELL YOU CAN PUT IT ON A REAL ACCOUNT

THE ROBOT USES STOP LOSS AND TAKE PROFIT AND PROTECTS THE PROFIT WITH A BREAK EVEN THE ROBOT CAN BE USED ON ANY TYPE OF BROKER BUT NOT HIGH COMMISSION BROKERS



