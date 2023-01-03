Easy Point Auto
- Experts
- Sergey Rozhnov
- Version: 1.3
- Mise à jour: 3 janvier 2023
- Activations: 5
Cet Expert Advisor en tant que moteur d'algorithme a une stratégie réussie sur la paire EURUSD M15, qui a passé 5 ans de tests en temps réel. Cette stratégie convient aux paires plates qui ne suivent pas de tendance pendant une longue période et qui ont des fluctuations d'amplitude. Pour prendre en charge les paires de tendances, l'EA dispose d'un paramètre TrendStrategy intégré qui fait passer l'algorithme en mode tendance.
La stratégie est complétée par des paramètres régulant le profit, le pas et les limites (ProfitModifier, StepModifier, LimitsModifier) pour une optimisation pour d'autres paires.
Principe de stratégie :
Il s'agit d'un ensemble de 100 Expert Advisors avec un algorithme, mais avec des paramètres différents pour répartir la charge sur le dépôt, ainsi que pour protéger le compte. Type - type de grille avec des restrictions de mouvement par jour, ainsi qu'avec des paramètres d'inversion des positions. Chaque stratégie virtuelle a son propre solde et ses propres positions virtuelles, qui forment ensemble le lot résultant. Et avec la perte d'une ou plusieurs stratégies (sur 100), une clôture partielle est obtenue, similaire au Stop Loss.
Les paramètres par défaut sont pour EURUSD M15. Caution recommandée à partir de 5000 USD.
Les paires suivantes conviennent au trading en mode TrendStrategy=false : EURUSD, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURCHF, AUDNZD, AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, NZDCAD, etc.
Pour le mode TrendStrategy=true les paires suivantes conviennent : USDJPY, AUDUSD (?), EURGBP, EURJPY, GBPJPY (?), AUDNZD, AUDJPY, CHFJPY, NZDJPY, NZDCAD.
Lors de l'installation de deux Expert Advisors travaillant avec une paire, définir différents MagicNumber .
Caractéristiques supplémentaires:
- Pour enregistrer les paramètres, il existe un système d'enregistrement dans des fichiers, en cas d'échec, le conseiller chargera automatiquement les calculs et continuera à travailler (ce système ne fonctionne que sur les terminaux avec un ordinateur de bureau).
- Vous pouvez utiliser les boutons situés sur le graphique pour arrêter le trading ou fermer des positions à votre discrétion.
- Vous pouvez également utiliser l'option pour fermer automatiquement toutes les positions lorsque l'objectif est atteint en pourcentage, ce qui sera utile en mode multi-devises.
Paramètres:
- risque – risque (<5000 – augmentation du risque, >5000 – diminution du risque) ;
- solde fixe - solde pour lequel des calculs sont effectués, 0 - le solde total du compte;
- AutoFixBalance - zoom automatique solde fixe ;
- VirtualMaxLots - le lot maximum de la stratégie virtuelle ;
- Balance virtuelle - équilibre de la stratégie virtuelle ;
- GMT automatique – GMT automatique ;
- ManualGMTOffset=2 – propre décalage horaire;
- heure d'été – vrai - heure d'été, faux - heure d'hiver. Nécessaire pour un testeur.
- glissement - glissement ;
- nombre magique - numéro unique;
- FIFO - utilise FIFO ;
- Modificateur de profit - modifie les paramètres de profit dans la stratégie (recommandé 0,5-3,0) ;
- Modificateur d'étape - modifie les paramètres de pas entre les commandes (recommandé 0,5-3,0) ;
- Modificateur de limites - modifie les paramètres de limite (recommandé 0,5-3,0) ;
- Redémarrage automatique - fermeture automatique des positions et rechargement des stratégies lorsque le solde requis est atteint ;
- Pourcent de redémarrage - pourcentage de redémarrage à partir de la valeur précédente ;
- Filtre horaire – filtre temporel; Heure de début - Heure de début Fin d'heure – heure de fin (selon GMT);
- Fermez et rappelez-vous avant le week-end – fermer et mémoriser les positions avant le week-end ;
- Fermer tout et redémarrer après JJ, % – clôturer toutes les positions et reprendre le travail du conseiller après un prélèvement en pourcentage du dépôt ;
- SpreadLimit - définissez la limite de propagation en points.
- Fermeture lente le vendredi - lorsqu'elles sont TRUE, les stratégies virtuelles ne commencent pas à être négociées le vendredi si elles ont été clôturées avec un profit.
- Commission - remboursement de la commission des transactions.