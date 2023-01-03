Easy Point Auto

Cet Expert Advisor en tant que moteur d'algorithme a une stratégie réussie sur la paire EURUSD M15, qui a passé 5 ans de tests en temps réel. Cette stratégie convient aux paires plates qui ne suivent pas de tendance pendant une longue période et qui ont des fluctuations d'amplitude. Pour prendre en charge les paires de tendances, l'EA dispose d'un paramètre TrendStrategy intégré qui fait passer l'algorithme en mode tendance.

La stratégie est complétée par des paramètres régulant le profit, le pas et les limites (ProfitModifier, StepModifier, LimitsModifier) pour une optimisation pour d'autres paires.

Principe de stratégie :



Il s'agit d'un ensemble de 100 Expert Advisors avec un algorithme, mais avec des paramètres différents pour répartir la charge sur le dépôt, ainsi que pour protéger le compte. Type - type de grille avec des restrictions de mouvement par jour, ainsi qu'avec des paramètres d'inversion des positions. Chaque stratégie virtuelle a son propre solde et ses propres positions virtuelles, qui forment ensemble le lot résultant. Et avec la perte d'une ou plusieurs stratégies (sur 100), une clôture partielle est obtenue, similaire au Stop Loss.

Les paramètres par défaut sont pour EURUSD M15. Caution recommandée à partir de 5000 USD. Les paires suivantes conviennent au trading en mode TrendStrategy=false : EURUSD, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURCHF, AUDNZD, AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, NZDCAD, etc. Pour le mode TrendStrategy=true les paires suivantes conviennent : USDJPY, AUDUSD (?), EURGBP, EURJPY, GBPJPY (?), AUDNZD, AUDJPY, CHFJPY, NZDJPY, NZDCAD. Lors de l'installation de deux Expert Advisors travaillant avec une paire, définir différents MagicNumber .

Caractéristiques supplémentaires:



Pour enregistrer les paramètres, il existe un système d'enregistrement dans des fichiers, en cas d'échec, le conseiller chargera automatiquement les calculs et continuera à travailler (ce système ne fonctionne que sur les terminaux avec un ordinateur de bureau). Vous pouvez utiliser les boutons situés sur le graphique pour arrêter le trading ou fermer des positions à votre discrétion. Vous pouvez également utiliser l'option pour fermer automatiquement toutes les positions lorsque l'objectif est atteint en pourcentage, ce qui sera utile en mode multi-devises.



Paramètres: