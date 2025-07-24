Urban Pulse for metatrade4

Aucune astuce flashy. Aucune promesse rompue. Urban Pulse est conçu pour les traders qui se soucient d'une chose : la cohérence. Que vous soyez en train de passer un défi prop ou de gérer des capitaux clients, cet EA reste dans les limites — et livre.

Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à GBPUSD sur le timeframe H1. C'est tout. Un graphique. Une arme.

Important : Cette version est disponible à un prix réduit . Prix final : 399 $. L'accès anticipé se termine bientôt. Lien de chaîne = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Avantages Principaux

Logique de Risque Automatique : Calcule la taille du lot en fonction de la taille de votre compte et de la distance SL

Calcule la taille du lot en fonction de la taille de votre compte et de la distance SL Lot Manuel ou Fixe Supporté : Vous contrôlez le mode — conservateur ou agressif

Vous contrôlez le mode — conservateur ou agressif Protection contre le Drawdown : Arrêt automatique lorsque la perte flottante dépasse votre pourcentage prédéfini

Arrêt automatique lorsque la perte flottante dépasse votre pourcentage prédéfini Conception à Un Graphique : Tradez plusieurs symboles, gérés en interne — pas besoin d'encombrer votre plateforme





Exécution de la Stratégie

Modèle Multi-Tendance : Aligne la direction de la tendance sur plusieurs timeframes avant de considérer toute entrée.

Liste de Vérification de Configuration

Paramètre Valeur Graphique GBPUSD Timeframe H1 Symboles gérés GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD









Après Achat : Contactez-nous directement pour recevoir votre accès Telegram. Des mises à jour privées, des fichiers de configuration et des conseils exclusifs sont partagés uniquement avec des clients vérifiés.