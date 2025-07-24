Urban Pulse for metatrade4

Aucune astuce flashy. Aucune promesse rompue. Urban Pulse est conçu pour les traders qui se soucient d'une chose : la cohérence. Que vous soyez en train de passer un défi prop ou de gérer des capitaux clients, cet EA reste dans les limites — et livre.

Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à GBPUSD sur le timeframe H1. C'est tout. Un graphique. Une arme.

Important : Cette version est disponible à un prix réduit. Prix final : 399 $. L'accès anticipé se termine bientôt.

Lien de chaîne = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Avantages Principaux

  • Logique de Risque Automatique : Calcule la taille du lot en fonction de la taille de votre compte et de la distance SL
  • Lot Manuel ou Fixe Supporté : Vous contrôlez le mode — conservateur ou agressif
  • Protection contre le Drawdown : Arrêt automatique lorsque la perte flottante dépasse votre pourcentage prédéfini
  • Conception à Un Graphique : Tradez plusieurs symboles, gérés en interne — pas besoin d'encombrer votre plateforme


Exécution de la Stratégie

Modèle Multi-Tendance : Aligne la direction de la tendance sur plusieurs timeframes avant de considérer toute entrée.

 

Liste de Vérification de Configuration

Paramètre Valeur
Graphique GBPUSD
Timeframe H1
Symboles gérés GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Après Achat : Contactez-nous directement pour recevoir votre accès Telegram. Des mises à jour privées, des fichiers de configuration et des conseils exclusifs sont partagés uniquement avec des clients vérifiés.


FREE
