- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Trim
Supprime toutes les occurences d'un ensemble de caractères spécifiés (et ' ','\t','\r','\n') avant et après la chaîne de caractères.
|
int Trim(
Paramètres
targets
[in] Ensemble de caractères à supprimer.
Valeur de retour
Nombre de caractères supprimés.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CString::Trim