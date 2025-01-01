DocumentationSections
Trim

Supprime toutes les occurences d'un ensemble de caractères spécifiés (et ' ','\t','\r','\n') avant et après la chaîne de caractères.

int  Trim(
   const string  targets      // Ensemble de caractères à supprimer
   )

Paramètres

targets

[in]  Ensemble de caractères à supprimer.

Valeur de retour

Nombre de caractères supprimés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CString::Trim
#include <Strings\String.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CString str;
   //--- 
   str.Assign("   \t\tABCD\r\n");
   printf("Source string '%s'",str.Str());
   //---
   str.Trim("DA-DA-DA");
   printf("Result string '%s'",str.Str());
  } 
