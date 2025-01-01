Compare

Compare une chaîne de caractères.

int Compare(

const string str

) const;

Paramètres

str

[in] Chaîne de caractères à comparer.

Valeur de retour

Retourne 0 si les chaînes de caractères sont identiques, -1 si la chaîne de caractères de la classe est inférieure à la chaîne de comparaison, 1 si la chaîne de caractères de la classe est supérieure à la chaîne de comparaison.

Compare

Compare une chaîne de caractères avec une chaîne de caractères de l'instance de class CString.

int Compare(

CString* str

) const;

Paramètres

str

[in] Descripteur de l'objet de classe CString à comparer.

Valeur de retour

Retourne 0 si les chaînes de caractères sont identiques, -1 si la chaîne de caractères de la classe est inférieure à la chaîne de comparaison, 1 si la chaîne de caractères de la classe est supérieure à la chaîne de comparaison.