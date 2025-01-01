DocumentationSections
Find

Recherche la première occurence d'une chaîne de caractères.

int  Find(
   uint          start,         // Position
   const string  substring      // Chaîne de caractères à rechercher
   ) const;

Paramètres

start

[in]  L'index du caractère de la chaîne correspondant à l'index de départ de la recherche, ou 0 pour commencer au début.

substring

[in]  Chaîne de caractères à rechercher.

Valeur de retour

L'index du premier caractère correspondant à la chaîne recherchée, ou -1 si la chaîne de caractères n'a pas été trouvée.