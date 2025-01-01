- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Find
Recherche la première occurence d'une chaîne de caractères.
|
int Find(
Paramètres
start
[in] L'index du caractère de la chaîne correspondant à l'index de départ de la recherche, ou 0 pour commencer au début.
substring
[in] Chaîne de caractères à rechercher.
Valeur de retour
L'index du premier caractère correspondant à la chaîne recherchée, ou -1 si la chaîne de caractères n'a pas été trouvée.