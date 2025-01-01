FindRev

Recherche la dernière occurence d'une chaîne de caractères.

int FindRev(

const string substring

) const;

Paramètres

substring

[in] Chaîne de caractères à rechercher.

Valeur de retour

L'index du dernier caractère correspondant à la chaîne recherchée, ou -1 si la chaîne de caractères n'a pas été trouvée.