Référence MQL5Bibliothèque StandardChaînes de CaractèresCStringFindRev StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace FindRev Recherche la dernière occurence d'une chaîne de caractères. int FindRev( const string substring // Chaîne de caractères à rechercher ) const; Paramètres substring [in] Chaîne de caractères à rechercher. Valeur de retour L'index du dernier caractère correspondant à la chaîne recherchée, ou -1 si la chaîne de caractères n'a pas été trouvée. Find Remove