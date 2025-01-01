DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardChaînes de CaractèresCStringInsert 

Insert

Insère une chaîne de caractères à la position spécifiée.

uint  Insert(
   uint          pos,     // Position
   const string  str      // Chaîne de caractères à insérer
   )

Paramètres

pos

[in]  Position d'insertion.

str

[in]  Chaîne de caractères à insérer.

Valeur de retour

Taille de la chaîne de caractères résultante.

Insert

Insère une chaîne de caractères à la position spécifiée dans l'instance de classe CString.

uint  Insert(
   uint      pos,     // Position
   CString*  str      // Descripteur de l'objet
   )

Paramètres

pos

[in]  Position d'insertion.

str

[in]  Descripteur de l'objet de classe CString à insérer.

Valeur de retour

Taille de la chaîne de caractères résultante.