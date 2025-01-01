Insert

Insère une chaîne de caractères à la position spécifiée.

uint Insert(

uint pos,

const string str

)

Paramètres

pos

[in] Position d'insertion.

str

[in] Chaîne de caractères à insérer.

Valeur de retour

Taille de la chaîne de caractères résultante.

Insert

Insère une chaîne de caractères à la position spécifiée dans l'instance de classe CString.

uint Insert(

uint pos,

CString* str

)

Paramètres

pos

[in] Position d'insertion.

str

[in] Descripteur de l'objet de classe CString à insérer.

Valeur de retour

Taille de la chaîne de caractères résultante.