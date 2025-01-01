- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Insert
Insère une chaîne de caractères à la position spécifiée.
|
uint Insert(
Paramètres
pos
[in] Position d'insertion.
str
[in] Chaîne de caractères à insérer.
Valeur de retour
Taille de la chaîne de caractères résultante.
Insert
Insère une chaîne de caractères à la position spécifiée dans l'instance de classe CString.
|
uint Insert(
Paramètres
pos
[in] Position d'insertion.
str
[in] Descripteur de l'objet de classe CString à insérer.
Valeur de retour
Taille de la chaîne de caractères résultante.