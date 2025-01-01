DocumentationSections
Replace

Remplace une sous-chaîne de la chaîne de caractères.

uint  Replace(
   const string  substring,     // Sous-chaîne à remplacer
   const string  newstring      // Nouvelle sous-chaîne
   )

Paramètres

substring

[in]  Chaîne de caractères à rechercher.

newstring

[in]  Sous-chaîne de remplacement.

Valeur de retour

Nombre de sous-chaînes remplacées.