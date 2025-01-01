Référence MQL5Bibliothèque StandardChaînes de CaractèresCStringReplace StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace Replace Remplace une sous-chaîne de la chaîne de caractères. uint Replace( const string substring, // Sous-chaîne à remplacer const string newstring // Nouvelle sous-chaîne ) Paramètres substring [in] Chaîne de caractères à rechercher. newstring [in] Sous-chaîne de remplacement. Valeur de retour Nombre de sous-chaînes remplacées. Remove Objets Graphiques