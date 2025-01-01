Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes de Trading
- Propriétés de l'Historique
- Propriétés d'un Ordre
- Propriétés d'une Position
- Propriétés d'un Deal
- Types d'Opérations de Trading
- Types de Transactions de Trading
- Ordres de Trading en DOM
- Propriétés des Signaux
Constantes de Trading
Diverses constantes utilisées pour la programmation des stratégies de trading sont divisées en groupes suivants :
- Propriétés de la Base de Données de l'Historique — reçoit les informations générales du symbole ;
- Propriétés de l'ordre — pour obtenir des informations sur les ordres ;
- Propriétés de la position — pour obtenir des informations sur les positions actuelles ;
- Propriétés de la transaction — pour obtenir des informations sur les transactions ;
- Types d'opération de trading — description des opérations de trading disponibles ;
- Types des transactions de trading - description des types de transaction de trading possibles ;
- Ordres de trading en DOM — séparation des ordres selon la direction de l'opération demandée.