Constantes Nommées
Toutes les constantes utilisées en MQL5 peuvent être divisées en groupes :
- Substitutions de Macro Prédéfinies — les valeurs sont remplacées pendant la compilation ;
- Constantes mathématiques — les valeurs de certaines expressions mathématiques ;
- Constantes de Types Numériques — some of the simple type restrictions ;
- Codes des Raisons de Non-Initialisation — description des raisons de non-initialisation ;
- Vérification d'un Pointeur d'Objet — énumeration des types de pointeurs retournés par la fonction CheckPointer() ;
- Autres constantes — toutes les autres constantes.