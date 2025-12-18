ATRNorm est une version normalisée de l'ATR. Au lieu de l'ATR, vous pouvez également utiliser le tick volume, la divergence standard et d'autres indicateurs. Il s'agit d'un développement logique de ce script. ATRNorm a été créé pour identifier les zones plates.

TickFlowChart is a professional fullscreen tick chart indicator that displays price action in real-time with customizable tick-per-bar settings. Perfect for scalpers and price action traders, it features a built-in pause/scroll system to analyze historical ticks, multiple grid styles (solid, dashed, dotted), and full Strategy Tester compatibility. Clean, fast, and highly customizable.