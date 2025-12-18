CodeBaseSections
Indicateurs

PEMA - indicateur pour MetaTrader 5

PEMA - Moyenne mobile exponentielle pentuple.

PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)

PEMA = 50, EURUSD D1

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/945

