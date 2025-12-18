Rejoignez notre page de fans
QEMA - indicateur pour MetaTrader 5
QEMA - Moyenne mobile quadruple exponentielle.
QEMA = 50, EURUSD D1 (Modification de la TEMA originale pour en faire une QEMA)
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/944
