QEMA - indicateur pour MetaTrader 5

qema.mq5 (3.79 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
QEMA - Moyenne mobile quadruple exponentielle.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (Modification de la TEMA originale pour en faire une QEMA)

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/944

