PEMA - Indikator für den MetaTrader 5
- 961
PEMA - Pentupel Exponential Moving Average.
PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)
PEMA = 50, EURUSD D1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/945
