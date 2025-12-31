L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée. Le momentum est calculé comme un rapport entre le prix d'aujourd'hui et le prix d'il y a quelques périodes.

Lorsque l'indicateur de momentum est au-dessus/en dessous du "niveau de la ligne", il est rempli de couleur. Le paramètre d'entrée supplémentaire est le "niveau de la ligne" pour déterminer la couleur de remplissage de l'indicateur.



