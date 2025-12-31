Rejoignez notre page de fans
Momentum Color Fill - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée. Le momentum est calculé comme un rapport entre le prix d'aujourd'hui et le prix d'il y a quelques périodes.
Lorsque l'indicateur de momentum est au-dessus/en dessous du "niveau de la ligne", il est rempli de couleur. Le paramètre d'entrée supplémentaire est le "niveau de la ligne" pour déterminer la couleur de remplissage de l'indicateur.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/934
