CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Momentum Color Fill - indicateur pour MetaTrader 5

[Supprimé] | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
10
Note:
(24)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée. Le momentum est calculé comme un rapport entre le prix d'aujourd'hui et le prix d'il y a quelques périodes.

Lorsque l'indicateur de momentum est au-dessus/en dessous du "niveau de la ligne", il est rempli de couleur. Le paramètre d'entrée supplémentaire est le "niveau de la ligne" pour déterminer la couleur de remplissage de l'indicateur.

Remplissage de couleur Momentum

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/934

L'indicateur le plus simple "Second chart" (deuxième graphique) L'indicateur le plus simple "Second chart" (deuxième graphique)

L'indicateur le plus simple pour afficher le graphique de prix de n'importe quel instrument de trading dans la fenêtre de l'indicateur.

Indicateur "Spread_Of_Symbols Indicateur "Spread_Of_Symbols

L'indicateur montre un graphique de la différence (somme) des prix des instruments de trading. Il est destiné à l'évaluation visuelle de la corrélation des symboles commerciaux. Il sera très utile aux personnes intéressées/engagées dans le trading de paires (spread trading). Les barres de l'indicateur sont synchronisées dans le temps avec les barres du graphique sur lequel l'indicateur est ouvert.

COLLECT ALL INDICATORS DATA COLLECT ALL INDICATORS DATA

Ce script collecte tous les tampons d'indicateurs intégrés de MQL5 et les stocke dans un fichier CSV à des fins d'analyse.

Candle ZigZag Candle ZigZag

Candle ZigZag est un indicateur qui change de jambe si la couleur d'un chandelier change.