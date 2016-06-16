コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Bruno Pio | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
969
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
pema.mq5 (4.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

PEMA - Pentuple Exponential Moving Average（5重指数移動平均）

PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)

PEMA = 50, EURUSD D1

PEMA = 50, EURUSD D1

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/945

QEMA QEMA

QEMA - Quadruple Exponential Moving Average（4重指数移動平均）

途切れ途切れの市場指数 途切れ途切れの市場指数

市場の不安定性の指標。

IncMatrix IncMatrix

行列を扱うためのクラス。

CCI T3 CCI T3

Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化されたCCI指標。