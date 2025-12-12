CodeBaseSections
Indicateurs

Corrected Average (CA) - indicateur pour MetaTrader 5

Indicateur de moyenne corrigée de A.Uhl (également connu sous le nom de "Moyenne mobile optimale").

La force de la Moyenne Corrigée (MC) est que la valeur actuelle de la série temporelle doit dépasser le seuil actuel dépendant de la volatilité, de sorte que le filtre augmente ou diminue, évitant ainsi les faux signaux si la tendance est en phase faible. - par Prof. A.Uhl -

Mise à jour Version 2.2 :

  • J'ai ajouté le paramètre Shift of indicator (idée à utiliser comme Support et Résistance)
  • Correction du bug dela moyenne exponentielle

Moyenne corrigée

Changement de période Changement de période

Script simple pour changer les principales échéances. L'objectif principal est de faciliter la commutation à l'aide de touches de raccourci.

Strong Historical Levels Strong Historical Levels

Niveaux historiques de S/R forts

Le ZigZag parfait Le ZigZag parfait

Zigzag ultrarapide selon le principe le plus simple possible. Pas de sommets pendants. Avec prise en charge de la recherche de sommets optimisée en fonction du temps.

Triple performance intrajournalière Triple performance intrajournalière

Définissez trois croisements et surveillez le pourcentage quotidien de performance à partir d'un moment donné (qui peut également être défini).