Corrected Average (CA) - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur de moyenne corrigée de A.Uhl (également connu sous le nom de "Moyenne mobile optimale").
La force de la Moyenne Corrigée (MC) est que la valeur actuelle de la série temporelle doit dépasser le seuil actuel dépendant de la volatilité, de sorte que le filtre augmente ou diminue, évitant ainsi les faux signaux si la tendance est en phase faible. - par Prof. A.Uhl -
Mise à jour Version 2.2 :
- J'ai ajouté le paramètre Shift of indicator (idée à utiliser comme Support et Résistance)
- Correction du bug dela moyenne exponentielle
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/923
