CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Scripts

Changement de période - script pour MetaTrader 5

Olegs Kucerenko | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
15
Note:
(46)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Script simple pour changer les principales échéances. L'objectif principal est de faciliter la commutation à l'aide de touches de raccourci.

Trois variantes distinctes sont jointes :

  1. Ascendante ;
  2. Descendante ;
  3. Cercle.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/911

Strong Historical Levels Strong Historical Levels

Niveaux historiques de S/R forts

Stochastic Momentum Color Candles Stochastic Momentum Color Candles

Idée d'Andrey F. Zelinsky, d'après un indicateur de William Blau

Corrected Average (CA) Corrected Average (CA)

Indicateur de moyenne corrigée de A.Uhl (également connu sous le nom de "Moyenne mobile optimale").

Le ZigZag parfait Le ZigZag parfait

Zigzag ultrarapide selon le principe le plus simple possible. Pas de sommets pendants. Avec prise en charge de la recherche de sommets optimisée en fonction du temps.