Changement de période - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 15
- Note:
-
Publié:
Script simple pour changer les principales échéances. L'objectif principal est de faciliter la commutation à l'aide de touches de raccourci.
Trois variantes distinctes sont jointes :
- Ascendante ;
- Descendante ;
- Cercle.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/911
